Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr.

Un juez de Control vinculó a proceso al exboxeador Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del mismo nombre, por los delitos de tráfico de armas y nexos con el Cártel de Sinaloa.

Un día antes de la audiencia, la directora del Cefereso solicitó mediante un oficio al juez de Control, Enrique Hernández Miranda, que la audiencia de Julio César Chávez Jr., se realice por medios alternativos como videoconferencia.

En el documento con asunto “Impedimento de traslado, se gestiona videoconferencia para la causa penal 15/2023”, se pide que se realice el juicio oral sin traslado por seguridad.

“Se solicita que la audiencia programada a las 17:00 horas (hora del Pacífico) del sábado 23 de agosto, se lleve a cabo desde el interior del Cefereso, por el método alternativo de video conferencia y/o en la sala que para tal efecto se cuenta en esta Unidad Administrativa, por medida de seguridad e integridad física del mismo -Julio César Chávez Jr.- y del personal que lleve a cabo el traslado”, establece el documento.

El hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, tiene en México una orden de arresto emitida desde marzo de 2023 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas, derivada de una investigación iniciada en 2019.

El pasado 2 de julio fue arrestado por autoridades migratorias estadounidenses (ICE), poco después de su pelea contra Jake Paul en California. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo consideró un inmigrante ilegal y una amenaza para la seguridad, al mismo tiempo que se encontraron declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente.

Tras pasar unos 46 días en custodia del gobierno de Estados Unidos, fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas la noche del 18 de agosto por la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora.

Con un fuerte dispositivo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Hermosillo, donde se encuentran reos de máxima seguridad relacionados con narcotráfico o lavado de dinero.