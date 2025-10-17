Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio

Un juez de control vinculó a proceso a Lex Ashton, el joven acusado de haber asesinado a un compañero del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

También se le fijó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que continuará internado en el Reclusorio Oriente.

El juzgador fijó el plazo de tres meses para la investigación complementaria.

A la salida de la audiencia, la defensa del estudiante del CCH Sur dijo que el juez fue omiso, ya que no permitió presentar dictámenes realizados a Lex por especialistas en psicología.

“A pesar de todos los datos de prueba, nos permitieron el desahogo de los medios de prueba, es decir, la intervención de mis peritos, pero se manifestó que efectivamente él se encontraba desde hace años siendo valorado por la Facultad de psicología de la UNAM y obviamente el juez fue omiso”, aseguró David Retes, defensor del estudiante del CCH Sur.