Vinculan a proceso a mujer que intentó quemar a policía

La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) informó que un juez vinculó a proceso a una mujer señalada por presuntamente lanzar combustible y prender fuego a mujeres policías durante los hechos registrados en la marcha del 8 de marzo en la ciudad de Campeche.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la imputada enfrenta cargos por tentativa de homicidio, luego de que, según refieren, rociara con combustible a las agentes y después les prendiera fuego en medio de la movilización.

Como se informó, la Fiscalía confirmó 14 detenidos por agresiones a policías y hechos violentos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, 23 mujeres policías resultaron lesionadas, tres por quemaduras y 20 policontundidas, ya que las manifestantes le tiraron a los policías, diésel, gasolina y bombas con gases tóxicos.