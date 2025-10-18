Vinculan a proceso a operador financiero

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de José “N” por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita ligados a una financiera presuntamente ligada al tráfico de drogas en Europa.

Rivera Ledezma es la firma autorizada de Novedades Nova, empresa utilizada para presuntamente blanquear recursos ilícitos de la financiera Black Wallstreet Capital (BWC), implicada en una red de tráfico de drogas en Europa desde 2022.

En julio de ese año, se inició carpeta de investigación con motivo de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de José “N” y de diversas personas morales.

Por lo anterior, elementos de la SSPC detuvieron al ahora imputado en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.