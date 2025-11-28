Vinculan a proceso a regidor por secuestro exprés

Christian Jesús “N”, alias “Gimy” y/o “Jimmy”, sexto regidor de Chalco, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. La Fiscalía mexiquense también lo identifica como líder del “Sindicato 22 de Octubre”, grupo relacionado con la distribución y venta ilegal de agua mediante pipas irregulares.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la autoridad judicial analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y determinó iniciar proceso penal en su contra.

Se fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria y se mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva.

Las investigaciones de la Fiscalía estatal establecen que el 30 de julio, en el municipio de La Paz, el imputado y dos hombres más interceptaron a dos personas dedicadas a la venta de garrafones de agua.

Presuntamente las obligaron a subir a un vehículo y las amenazaron con dañar a sus familias si no pagaban una cuota semanal de mil pesos para permitirles continuar con su actividad comercial. Durante el hecho, Christian Jesús “N” dijo ser integrante del “Sindicato 25 de Marzo” y de la organización “USON”.

El regidor fue detenido el 21 de noviembre durante la Operación Caudal, un despliegue orientado a detener a líderes de organizaciones delictivas que operan bajo la figura de sindicatos, así como a servidores públicos involucrados en la extracción y venta clandestina de agua.