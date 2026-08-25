Vinculan a proceso a síndica de Yautepec

Un juez de Control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra Karla “N”, síndica municipal de Yautepec, Morelos, imputada por su presunta responsabilidad en una masacre que dejó tres personas muertas y nueve lesionadas.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo el fallo durante una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla, donde se le procesó formalmente por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Los hechos imputados ocurrieron el pasado 30 de junio en el municipio de Yautepec, cuando un grupo armado ejecutó un ataque a balazos contra múltiples víctimas que seguían el encuentro de futbol entre las selecciones de México y Ecuador.

La funcionaria pública fue capturada por agentes de investigación el pasado 18 de agosto en Yautepec y remitida de inmediato al penal correspondiente, donde permanecerá recluida durante el desahogo del proceso.