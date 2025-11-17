Vinculan a proceso a tres por asesinato de niña

Las tres mujeres que fueron detenidas por el asesinato de la niña Noelia Daylen, de cuatro años, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fueron vinculadas a proceso y se les dictó prisión preventiva, informó la Fiscalía General del Estado.

El Juez de Control determinó que eran suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de las tres mujeres identificadas como “R.E.B.N.”, “M.G.S.P.” y “R.I.P.G.”, y por ello, permanecerán en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Noelia Daylen desapareció el pasado 10 de noviembre de 2025 durante una agresión armada en la que fueron asesinadas tres personas, entre ellas, la madre de la menor; posteriormente, se desplegó un operativo de búsqueda de la niña.

Las fuerzas de seguridad pública federales y estatales realizaron cateos en domicilios. Sin embargo, la niña fue localizada sin vida al interior de un domicilio particular en la colonia La Planta, donde se realizó la detención inmediata de las tres personas imputadas.