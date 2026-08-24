Vinculan a proceso a tres por secuestro de extranjera

Un juez vinculó a proceso a dos hombres y a una mujer por su probable participación en los delitos de secuestro agravado, tráfico de personas y delincuencia organizada en agravio de una extranjera.

El juzgador dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y fijó seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esto luego de los datos de prueba que aportó el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.

La indagatoria inició en julio en seguimiento a una denuncia por hechos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que se hizo del conocimiento que la víctima fue trasladada y alojada en territorio nacional para luego dirigirse a Estados Unidos; sin embargo, fue privada de su libertad y sus familiares recibieron la exigencia de pagar una cantidad de dinero para su liberación. La víctima logró escapar.

El MPF identificó a varias personas probablemente relacionadas con los hechos mediante entrevistas, actos de investigación y trabajo conjunto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua libró órdenes de aprehensión y de cateo, por lo que personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron los cateos autorizados; en ese mismo operativo se cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de Luis “N”, Aida “N” y Ramón “N”, como posibles responsables.