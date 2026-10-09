Vinculan a proceso al Capitán Sol

Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol”, fue vinculado a proceso este jueves por su presunta participación en la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

En continuación de la audiencia inicial, una jueza de control también le ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el exmarino quedó recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, reportaron fuentes judiciales.

Marina Vieyra Valdés, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba suficientes para procesar al capitán de corbeta en retiro por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburo.

Asimismo, concedió a la FGR un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.