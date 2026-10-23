Vinculan a proceso al Comandante Cromo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Iván Sánchez Santiago, alias “Comandante Cromo”, presunto líder de la célula criminal Los Cromos, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Apenas el pasado 17 de octubre se le dictó prisión preventiva oficiosa, porque fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con las investigaciones, el “Comandante Cromo” es identificado como posible integrante de una organización criminal relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas. Fue detenido en Guadalajara, Jalisco, gracias al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).