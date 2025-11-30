Vincular gobierno e industria para un cambio energético

México cuenta con infraestructura para generar el conocimiento necesario para proyectos sobre energías renovables, pero la vinculación con el gobierno mexicano y la industria es fundamental para generar verdaderos cambios en el país, afirmó el especialista Miguel Robles Pérez.

El director del Instituto de Energías Renovables (IER) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo que “desde el instituto lo que queremos es precisamente eso, insertarnos en el conocimiento para la transición, generar temas específicos para la transición energética que permitan acelerar los procesos que necesitamos que se aceleren”.

Durante el Latín America C&I Greenovation Summit 2025, organizado por Huawei en Cancún, Quintana Roo, Robles Pérez aseguró que los generadores registran un aumento que está ayudando a la matriz de generación que alimenta al país.

“Existe un crecimiento sistemático que está sucediendo. Es como si, independientemente de lo que nosotros deseamos, las cosas se mueven de todas maneras. Y eso es muy importante porque el crecimiento es sostenido y con tendencias a ir cada vez es más rápido”, aseguró el doctor Robles.

La adopción de una transición energética en el país se ha construido desde hace algunos años, impulsada por propuestas innovadoras aplicadas en proyectos del sector público y privado.

México cuenta con céntrales termosolares, eólicas, fotovoltaicas e hidroeléctricas que tienen la función que dar energía a diferentes sectores de la población de manera sustentable.

Actualmente, la industria está implementando una nueva alternativa para desarrollar energía con mejores resultados, mediante la generación distribuida integrada por paneles solares térmicos, baterías, generadores eléctricos, entre otros.