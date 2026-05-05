Viola Gobierno tratado de extradición en caso Moya

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, denunció que existe un “pacto de impunidad” en torno a los presuntos vínculos del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado, lo que genera un deterioro en la relación bilateral con Estados Unidos, además de que coloca a México en una situación de riesgo en víspera de la revisión del T-MEC.

La senadora Viggiano aseguró que en el caso de la petición de detención de Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum busca proteger al expresidente Andrés Manuel López Obrador y no al país, pero viola el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Viggiano Austria acusó a López Obrador de haber permitido acuerdos con grupos delictivos durante su administración, y afirmó que la actual presidenta estaría dando continuidad a esa línea.

“La presidenta no está defendiendo a Rocha Moya, está defendiendo a López Obrador, porque él es el que está atrás de todo. Él es el que autorizó hacer los tratos con la mafia, con el narco”.