Violencia contra mujeres, en niveles “epidémicos”: ONU

Reem Alsalem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, señaló que se han adoptado más de mil 700 reformas legales en todo el mundo sobre igualdad de género; advirtió que la violencia contra ese sector de población continúa “en niveles epidémicos”.

Al participar en el “Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, explicó que, si bien México ha asumido compromisos importantes en la materia, aún falta mucho por hacer.

“México ha asumido compromisos importantes, ha aceptado recomendaciones internacionales en materia de feminicidio, desaparición y violencia de género. Sin embargo, pese a los avances normativos, la violencia contra las mujeres continúa en niveles epidémicos, incluido también este país”, declaró.

Alarmantes cifras de feminicidio

Calificó como “alarmantes” las cifras de feminicidio, y puntualizó que solo durante 2024 se contabilizaron 30 mil mujeres asesinadas intencionalmente en el mundo, 60 % de ellas a manos de parejas íntimas y familiares. “Esto representa unas 137 niñas y mujeres cada día”.

Reem Alsalem condenó además la prostitución infantil y el matrimonio infantil.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha convertido en uno de los desafíos más profundos en México y demandó la creación de leyes eficaces para erradicarla.

La legisladora panista explicó que desde el Poder Legislativo se han impulsado cambios relevantes para lograr la paridad en todo, pero puntualizó que “ganar la batalla legal no significa haber ganado ya la batalla social”.

Por lo anterior, insistió en que resulta necesario abrir el diálogo y generar instrumentos parlamentarios mucho más eficaces.