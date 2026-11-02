Violencia deja dos jóvenes muertos y un herido

En una serie de hechos registrados en diversos sectores de Mazatlán, Sinaloa, dos personas de apariencia joven fueron privadas de la vida con disparos, una tercera víctima de la violencia resultó herida y dos viviendas sufrieron daños en sus fachadas, puertas y ventanas por ataques con armas de fuego.

Sobre la avenida Múnich de la colonia Jaripillo, un joven que se encontraba fuera de un negocio de venta y reparación de motocicletas fue atacada a balazos, al parecer por personas que viajaban en una motocicleta. Paramédicos que acudieron a darle asistencia determinaron que este no presentaba signos vitales.

En el fraccionamiento Santa Fe, un joven como de 18 años cuya identidad no se dio a conocer, falleció luego de ser trasladado a un hospital tras ser víctima de un atentado a balazos.

Sobre la calle Guaymas de la colonia Jaripillo, el conductor de un Jeep fue objeto de un ataque a balazos por desconocidos, por lo que paramédicos que le brindaron los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital.