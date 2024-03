Violencia electoral no es generalizada

Ante los casos de violencia vinculados a esta elección, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que la violencia no es generalizada en el país sino es en ciertas zonas de estados como Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Jalisco.

En entrevista al llegar a la estación Valladolid del Tren Maya, la ex mandataria capitalina mencionó que es lamentable que ocurran estos casos de violencia, y reiteró que debe haber vigilancia y protección a los candidatos de ciertas zonas del país.

Aunque señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México ya implementaron un esquema de protección para los candidatos.

“Evidentemente es lamentable que ocurra esto, lo que yo he dicho es que es en ciertas zonas del país, hay algunas zonas en Michoacán, ni siquiera son los estados completos, algunas zonas en Guerrero, Guanajuato, algunas zonas en Jalisco donde hay esta situación, no es una situación generalizada en todo el país, por eso digo que debe haber protecciones y vigilancia en las elecciones en ciertas zonas”, mencionó Claudia Sheinbaum.

No obstante, la abanderada presidencial no comparte que las elecciones no podrán desarrollarse porque hay una violencia generalizada en el país; “no estoy de acuerdo”, indicó.

A pregunta expresa si haría un llamado a los candidatos para resguardarse de la inseguridad, Sheinbaum comentó que dependerá de cada uno de los aspirantes a un cargo de elección popular, pero que siempre van a tener el apoyo de Morena.

Vamos a transformar a Yucatán

El mensaje que dejó Claudia Sheinbaum Pardo a los habitantes de Progreso, es que el 2 de junio el pueblo de Yucatán tendrá en sus manos el destino de la entidad, al tener la oportunidad de que la península sea parte de la 4T.

Además invitó a todo México a seguir abriendo el camino al cambio verdadero con el movimiento de la transformación.

“Este 2 de junio lo que vamos a decidir es si continúa la transformación de México o regresamos a la corrupción, a los privilegios, vamos a decidir si continúa el PAN gobernando Yucatán —ahora el PRIAN junto— o entra Morena y la transformación a Yucatán”, destacó.

Al respecto, aseguró que con la llegada de la 4T a Yucatán el sureste de México seguirá siendo uno de los grandes pilares del desarrollo, esto a través de proyectos que consoliden lo ya hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como sería el caso de la conexión de Tren Maya con el Tren Transístmico, lo que permitirá el fortalecimiento de puertos como el ubicado en Progreso.