Violencia en Alemania tras balacera

En Alemania se produjeron varios disparos en la localidad de Stade, Baja Sajonia, donde un portavoz policial confirmó que hubo cinco víctimas fatales.

Cinco personas murieron en el tiroteo en Stade, en el norte del país, según la policía, reportó la prensa germana. Un sospechoso ha sido arrestado.

Un amplio contingente policial acudió al lugar de los hechos, según un informe del periódico Lneburg en X, que también informa que una persona podría haber sido arrestada.

La policía pide a la población que evite la zona de Dankerstrasse, donde tuvo lugar el incidente.

Según varios medios de comunicación alemanes, entre ellos Bild y NTV, el tiroteo tuvo lugar en un centro juvenil de Stade. Los hechos ocurrieron en el centro histórico de esta localidad de 50 mil habitantes.