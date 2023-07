Desde “la mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en Chiapas se ha querido crear un ambiente “de que hay mucha inseguridad, mucha violencia, pero yo les puedo probar con datos que no hay homicidios, no tenemos índice delictivo alto”.

Desde las instalaciones de Palacio Nacional, López Obrador presentó los gráficos con las cifras oficiales sobre la incidencia de asesinatos en la entidad en lo que va de su sexenio y hasta mayo pasado.

En el primero mostró que al contabilizar los homicidios por cada 100 mil habitantes, Chiapas ocupa el lugar 26 en prevalencia de ese delito, con 36 en promedio; mientras que la segunda gráfica registró mil 969 homicidios en lo que va de su gobierno en el estado, ocupando el lugar 21 a nivel nacional.

Después de presentar las cifras correspondientes, el jefe del Ejecutivo federal argumentó que “si solo nos atenemos a la percepción, y esa se puede crear, se puede crear una percepción negativa. Además, cuando hay un hecho como el secuestro de los 16 servidores públicos [de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana local], los medios lo magnifican y se genera toda una percepción de que hay muchísima inseguridad”.

Posteriormente, el presidente de la República reconoció que existe desplazamiento en algunas regiones del estado, pero, insistió, la violencia en Chiapas no es generalizada.

Liberan a Nayeli Cinco Martínez

En este sentido, agregó que si bien han surgido grupos autodenominados como “autodefensas” en territorio chiapaneco, acotó que “no son muchos”; e informó además de que la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez, que había sido secuestrada en la entidad por un grupo delincuencial, ya apareció.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que la cantante no desea hablar, “no quiere saber nada” de su secuestro y llamó a que se respete su decisión.

AMLO detalló que fue informado de esta liberación el pasado fin de semana, cuando acudió a Chiapas a supervisar el avance del Tren Maya.

“Afortunadamente está ya la señora de regreso”, dijo en Palacio Nacional.

“¿Cuándo regresó?”, se le preguntó en el Salón Tesorería.

“Pues me dijeron ahora que fui a Chiapas, nada más que no quieren opinar, [ella] no quiere saber nada y se le debe de respetar”, mencionó.

Hay avance por conflicto territorial

Cuestionado sobre los Chimalapas y el conflicto territorial, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que hay problemas de límites entre comunidades y confrontación constante, por lo que se está dialogando en Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador refirió que donde hay más problemas de límites agrarios es en Oaxaca, donde “son más frecuentes”.

“Estamos buscando un acuerdo para que toda esa franja que está en conflicto se pueda convertir en una zona de reserva natural protegida. Hay un avance de acuerdo entre los gobernadores de Oaxaca y de Chiapas, y también está participando el gobernador de Veracruz. Hay buen entendimiento, yo espero que se llegue a un acuerdo”, dijo.