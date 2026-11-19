La violencia sexual y los embarazos en niñas y adolescentes mantienen una tendencia crítica en la entidad.

“De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), las unidades médicas atendieron a 319 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, lo que representa el triple del promedio anual registrado en el estado desde 2010”, señaló Kristel Febles Burdos, integrante de la nueva Red por los Derechos de las Niñeces y Adolescencias en Yucatán (Rednay).

Señaló que el desglose de las estadísticas revela un entorno de alta vulnerabilidad dentro de los propios círculos cercanos de las víctimas: del total de menores atendidos, 69 tenían menos de 12 años y, en dos de cada tres casos, la persona agresora era alguien conocido, ya sea un familiar o la pareja.

Embarazo infantil

Sobre el panorama del embarazo infantil y adolescente, puntualizó que esta problemática se refleja directamente en las tasas de maternidad temprana.

“Según datos del Inegi, durante 2025 se registraron en Yucatán mil 425 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, de los cuales 131 correspondieron a niñas de apenas 10 a 14 años.

Estas cifras ubican al estado entre las diez entidades del país con mayor incidencia de nacimientos en este grupo poblacional”, manifestó.

Asimismo, indicó que los registros de salud reproductiva indican que una de cada diez interrupciones del embarazo practicadas en Yucatán corresponde a niñas y adolescentes; dentro de este grupo, el 25 por ciento pertenece a comunidades indígenas.

Sobre la violencia sexual en el estado, precisó que el 52 por ciento de las niñas consultadas la identifica como una de las causas principales del embarazo adolescente.

Ante estas cifras, este miércoles siete organizaciones de la sociedad civil en Yucatán presentaron formalmente la Rednay.