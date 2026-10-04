Violencia sexual toca a 1.6 millones de menores

El 13 % de las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años que usan internet en México sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología en el último año, lo que equivale a aproximadamente 1.6 millones de menores, de acuerdo con el informe Disrupting Harm en México: Evidencia sobre el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes facilitados por la tecnología, elaborado por Ecpat, Interpol y Unicef.

Estudio

El 47 % de las víctimas sufrió más de una forma de abuso o explotación sexual digital en el mismo año, señala estudio. Además, quienes habían enfrentado violencia sexual presencial tuvieron 19 veces más probabilidades de sufrirla también en entornos digitales.

La forma de agresión más frecuente fue la exposición a imágenes sexuales no deseadas, reportada por 7 % de los adolescentes. Le siguieron las solicitudes de fotografías o videos íntimos, con 4 %; la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, con 2 %, y la extorsión sexual o chantaje, con 2 %.

El informe también documentó que 1 % de los adolescentes sufrió la creación de imágenes o videos falsos con contenido sexual mediante inteligencia artificial.

En 64 % de los casos la persona agresora era conocida por la víctima: amistades, 29 %; parejas o exparejas, 19 %, y familiares, 16 %. Sólo 15 % respondió a personas desconocidas antes del incidente. Además, en 39 % de los casos el primer encuentro presencial con la persona agresora ocurrió en la escuela.