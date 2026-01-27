Virus Nipah ha activado protocolos de emergencia

Autoridades sanitarias en India han activado protocolos de emergencia luego de confirmar cinco casos de contagio del virus Nipah, en el estado de Bengala Occidental.

Esta enfermedad es considerada de prioridad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a su elevada tasa de mortalidad en los humanos, que oscila entre 40 y 75 %, dependiendo de cada caso, y ya que no existe una cura.

Aparte de las personas cuyo contagio ha sido registrado, cien más se mantienen en cuarentena y bajo observación por haber tenido contacto con los infectados.

De acuerdo con la OMS, el virus Nipah es una enfermedad zoonótica que se transmite principalmente de animales a humanos; sin embargo, también puede propagarse a través de alimentos contaminados o por contacto de persona a persona.

Origen

Esta enfermedad es causada por el virus Nipah, un virus de ARN perteneciente a la familia Paramyxoviridae, del género Henipavirus y puede infectar varias especies de animales domésticos aparte de los cerdos, como caballos, perros y gatos.

En humanos puede tener diversas manifestaciones, desde infecciones asintomáticas hasta enfermedades respiratorias agudas, convulsiones y encefalitis mortal.