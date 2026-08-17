Visa, herramienta política de Trump

Desde su regreso al poder, el presidente Donald Trump ha usado la visa como una herramienta política contra sus enemigos. Del ahora exmandatario colombiano, Gustavo Petro, al juez brasileño, Alexandre de Moraes, han sido blanco de esta estrategia de Estados Unidos.

La revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en la más reciente de una larga lista de revocaciones.

Este mismo mes, Estados Unidos anunció la “suspensión” de la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, tras la demora del gobierno de Lula da Silva en aprobar al candidato estadounidense y por la negación previa de visas a diplomáticos estadounidenses.

En septiembre de 2025, el Departamento de Estado anunció que revocaba la visa a Petro, entonces presidente colombiano, por sus “acciones imprudentes e incendiarias”.

En julio de 2025, el Departamento de Estado revocó la visa del juez Alexandre de Moraes, así como a sus familiares directos, tras acusar al magistrado de emprender una “cacería de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intentona golpista tras perder las elecciones de 2022.

Contra Venezuela y Cuba

En el caso de Venezuela, ha revocado las visas de funcionarios ligados, primero, a Hugo Chávez, y después, a Nicolás Maduro.

En cuanto a Cuba, desde septiembre de 2019, en el primer gobierno de Trump se emitió una prohibición de entrada y viaje para el expresidente Raúl Castro y sus hijos, bajo la acusación de estar involucrados en graves abusos a los derechos humanos. En julio de 2025, ya en la segunda administración, se impusieron restricciones de visado al presidente Miguel Díaz-Canel.

En marzo de 2025, el Departamento de Estado revocó la visa a la expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, señalada por corrupción.

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, han revocado más de 175 mil visados.