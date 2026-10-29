Visitan Sinaloa García Harfuch y Briseño Lobera

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el comandante de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera, acudieron a Sinaloa a una visita de supervisión.

A través de X, García Harfuch detalló que fue orden de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el fin de evaluar los operativos de seguridad, revisar los resultados y fortalecer acciones contra el crimen organizado.

Durante dicha acción, se reunieron con la gobernadora interina, Graciela Domínguez, “para evaluar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre autoridades estatales y federales”.

Explicó que una de las principales finalidades fue revisar el plan de fortalecimiento de la policía estatal sinaloense y la municipal de Culiacán para identificar necesidades como capacitación, equipamiento, infraestructura, tecnología, inteligencia e investigación.

Además, los funcionarios supervisaron el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) y el terreno destinado a la construcción del nuevo centro penitenciario.

Alista supervisión de Policía Municipal de Mazatlán

Harfuch adelantó que durante una próxima visita revisarán el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán, con la intención de “consolidar instituciones policiales más profesionales y con mayores capacidades operativas con el Gabinete de Seguridad”.

Agregó que la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Marcela Figueroa, dará seguimiento y supervisará los avances de los planes de fortalecimiento institucional.

La construcción de la paz es una prioridad: Domínguez

La mandataria estatal interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, afirmó que la construcción de la paz en Sinaloa “es una prioridad que compartimos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Seguiremos trabajando con compromiso, responsabilidad y coordinación absoluta para avanzar en la recuperación de la tranquilidad para las familias sinaloenses y la construcción de la paz en nuestro estado”.