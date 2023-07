Luego de varios meses de crecimientos de dos dígitos de los ingresos de visitantes internacionales que entraron a México, subieron 9 % en variación anual en marzo, luego cayeron 0.2 % en abril y aumentaron 3 % en mayo. Esta variable está representada por el gasto total y es el producto del número de visitantes y del gasto medio.

Ya habíamos advertido que el efecto estadístico de una comparación favorable respecto al año previo se acabaría una vez que los efectos de la pandemia se esfumaran. Todavía en enero y febrero de 2022 la variable ómicron afectaba seriamente a México, por lo que este bajón era predecible.

También es oportuno destacar que el segmento de turismo de internación por vía área representa el más relevante por ingreso. En mayo alcanzó el monto de mil 902 millones de dólares (mdd), esto es, 82.7 % de dos mil 299.5 mdd que se captaron por visitantes internacionales, por lo que analizar qué está pasando en este segmento nos podría arrojar luz sobre las divisas que ingresan al país. Cabe recordar, que el gasto por pasajes no viene incluido en este monto, solamente se estiman los de hospedaje, alimentación, de diversión, compras de recuerdos y demás que hagan los turistas que residen en el extranjero.

El gasto total de turistas que ingresan por vía aérea cayó 0.2 % en mayo, como resultado de que el gasto medio cayó 1.3 % a mil 95.88 dólares lo que se explica en parte por la apreciación del peso frente al dólar, efecto que fue compensado parcialmente por un crecimiento de 1.1 % de estos turistas a un millón 735 mil 590 personas.

Sin embargo, es importante precisar que el gasto medio de turistas aéreos había registrado variaciones positivas desde diciembre pasado, por lo que pudieran ser otros factores los que estuviesen detrás de la baja de mayo.

Por lo que respecta al número de turistas por vía área, hasta febrero pasado registraron variaciones porcentuales de dos dígitos, en marzo el alza fue de solo 3%, en abril se reportó una caída de 5.2 % que pudo estar asociada a un efecto de estacionalidad y de la advertencia de no viajar a México que por primera vez estaba dirigida al segmento de Spring Breakers, para retomar su alza de 1.1 % en mayo mencionada.

Más que el efecto de la apreciación del tipo de cambio en gasto medio del turista aéreo, porque muchos de los precios están fijados en dólares en destinos internacionales, creo que son otros factores los que están limitando, como podría ser una estadía de menores días, alojamientos más económicos (Airbnb), incluso en algunos casos sin costo al alojarse con familiares, pero también no habría que hacer demasiadas conjeturas considerando que mayo es un mes de temporada baja, aunque por ello las estadías son más cortas.

En relación a la llegada del número de turistas su crecimiento podría estar más afectado por la menor conectividad a México, el retiro de la categoría 1 y la saturación del AICM, así como el creciente temor por el tema de la inseguridad en algunos destinos. La mención de este asunto molesta mucho a las autoridades mexicanas y no hay mejor muestra que la reacción que se tuvo cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo el reciente anuncio de la alerta de viajes.

No está de más llamar la atención que desde hace varios meses los especialistas del sector privado vienen señalando en la encuesta levantada por el Banco de México, que el factor que limitaría más el crecimiento económico es la inseguridad. En las encuestas de opinión que se levantan cotidianamente entre el público también se destaca como el problema más grave.

Si bien el traslado del transporte aéreo exclusivo de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ayudará a liberar algo de espacio en el AICM, la solución ha sido complicada porque dichas compañías no contaban con las instalaciones adecuadas ni con la suficiente logística, si consideramos que algunas de las mercancías requieren contenedores especiales con refrigeradores por lo que el traslado ha sido más lento.

Algunas empresas como Avianca han considerado utilizar el AIFA ante la saturación del AICM, en los hechos son muy pocas las que se han traslado porque la demanda es bastante baja y la conectividad terrestre aunque ha mejorado, todavía está muy limitada, entre otros problemas de infraestructura y logística, que no son menores. Una de las ventajas que tenía el proyecto de Texcoco, era que cuando comenzaran las operaciones, se cancelaba el funcionamiento del actual; así por ejemplo, sucedió en Estambul en 2018

Por otra parte, aunque las autoridades mexicanas aseguraron que en junio, se recuperaría la categoría 1, luego de que en mayo de 2021 las norteamericanas la degradaron, no se ha logrado y no se tiene certeza de que ello ocurra en el corto plazo. La operación simultánea del AIFA y el AICM no es sencilla y los requisitos de seguridad aérea son más estrictos. Esto es un secreto a voces del que no se quiere hablar.

Ya para finalizar una breve mención del gasto de los visitantes internacionales al exterior. En mayo crecieron 21.9 % respecto al mismo mes de 2022 a 722.2 mdd. Por número de personas el segmento que más subió fue el de turistas que salieron del país por vía aérea 14.5 %, esto es 482 mil 998 personas y su gasto medio aumentó 5.1 % a 937.57 dólares, alentados por la apreciación del peso y por el desempeño de la economía nacional.