En el 216 Aniversario del Grito de Independencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México es un país libre, independiente y soberano, además de que incluyó en su arenga a la heroína independentista Antonia Nava, “La Generala”, así como una mención a los pueblos indígenas, afromexicanos y a las y los migrantes.

“Mexicanas, mexicanos: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva Antonia Nava! ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!.

“¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó.

Posteriormente, la jefa del Ejecutivo Federal ondeó en el balcón principal de Palacio Nacional la Bandera Nacional que recibió de parte de la escolta integrada por la abanderada teniente intendente, Yoselin Moncada Estévez, y las escoltas cabo de cadetes, Julieta Marín Vela, Reyna Beatriz Martínez Medrano, Brenda Miroslava Ruiz Martínez, Esmeralda Luna Ascensión y Christhian Dalilah Hernández Jiménez.

Más de 300 mil personas participaron en celebración

Más de 300 mil personas asistieron a la celebración por el 216 Aniversario de la Independencia de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el zócalo capitalino, informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, la jornada se desarrolló de manera pacífica y concluyó con saldo blanco, sin incidentes que alteraran las actividades programadas.

Miles de personas se concentraron en la Plaza de la Constitución para participar en los festejos patrios y escuchar el mensaje de la mandataria federal, centrado en la independencia, la dignidad y la soberanía nacional.