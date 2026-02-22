Vivienda para el Bienestar, el más ambicioso: Claudia

En Monclova, Coahuila, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo entrega de 60 de un total de 88 viviendas del desarrollo “Colinas de Santiago” del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que tiene la meta de construir 1.8 millones de viviendas en todo el país.

“La otra muy importante es este programa de Vivienda, se llama Vivienda para el Bienestar, ¿De qué se trata? Hay tres instituciones de gobierno que hacen vivienda: primero el Infonavit, para los derechohabientes del Seguro Social, la mayoría de los derechohabientes tienen Infonavit, hay que ser derechohabiente del Infonavit; segundo es el Fovissste, que es para todos los que somos trabajadores del Estado, para las maestras, para los maestros que tienen Fovissste; y el tercero es la Conavi, la Comisión Nacional de Vivienda, que es para los que no tienen derechohabiencia, para quienes no son del IMSS o del Issste, sino que no tienen ninguna derechohabiencia, también estamos haciendo vivienda. Van a ser un millón 800 mil viviendas durante el sexenio, es el programa de vivienda más ambicioso de toda la historia de México”, informó.

Destacó que como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar se realizaron cambios a la Ley del Infonavit para eliminar o reducir créditos impagables de personas que cubrieron hasta tres veces el valor de su vivienda y seguían debiendo, del cual suman más de 5 millones de familias beneficiadas del Infonavit y 400 mil más del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Pide CSP reactivación de Altos Hornos de México

Así también, el sábado durante la entrega de Viviendas para el Bienestar, expresó que su gobierno quiere la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA), tras su quiebra.

Externó que debe haber justicia en este caso y se tiene que liquidar a los trabajadores conforme a la ley.

Entre gritos, mantas y reclamos de extrabajadores de AHMSA que pedían justicia social y laboral, la titular del Ejecutivo federal acusó que el expresidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, la quebró y está en Estados Unidos.

Indicó que su administración está dando seguimiento al compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar Fertilizantes de México, además que se producen fertilizantes para el campo mexicano que se distribuyen de manera gratuita a los pequeños productores.

Gobernador agradece apoyo de Sheinbaum

El gobernador priista Manolo Jiménez Salinas agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum la coordinación para mejorar la calidad de vida de las personas en la entidad.

Jiménez indicó que con la quiebra de AHMSA se afectó mucho la región carbonífera y le pidió a la Mandataria federal que con la subasta se cubra al 100 % los derechos de las y los trabajadores.

Sheinbaum reconoce a mexicanos en EUA

La presidenta volvió a externar su reconocimiento a las personas mexicanas que están del lado de la frontera y reiteró que su pueblo y gobierno los defiende.

“Los mexicanos que están allá, nos ayudan a la economía de México. Pero que se oiga bien y que se oiga claro: Estados Unidos no es lo que es si no fuera por los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera(...).

Siempre vamos a defenderlos y defender la soberanía de México”, dijo.