Vladimir Padrino es destituido y EUA ofrece recompensa

Vladimir Padrino López, el hombre fuerte de Nicolás Maduro y considerado hasta ahora como inamovible, fue destituido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria por información que conduzca a su captura.

Padrino López fue una de las figuras más cercanas al fallecido Hugo Chávez, de quien incluso fuera alumno en la Academia Militar.

En 2002, durante la intentona golpista contra Chávez, Padrino López mostró su lealtad al chavismo al negarse a ser parte del levantamiento.

Tras la muerte de Chávez y la designación de Maduro como su sucesor, fue nombrado ministro de Defensa desde el 24 de octubre de 2014, tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer periodo presidencial de Maduro.

De acuerdo con investigaciones de agencias federales de Estados Unidos, en vez de usar esa información para combatir al narco, se dedicó a facilitar el tránsito de vuelos para el transporte de cocaína, a cambio de jugosos pagos de las organizaciones criminales.

A principios de 2025, el Departamento estadounidense de Estado anunció una recompensa de hasta 15 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca a su captura.