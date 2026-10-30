Volcadura de unidad militar deja dos soldados muertos

Dos cabos del Ejército Mexicano adscritos al 20.º Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en Valladolid, Yucatán, murieron, y otros cinco militares resultaron lesionados tras la volcadura de una unidad militar ocurrida en el municipio de Cuencamé, Durango.

El accidente se registró en el kilómetro 176 de la carretera, cerca de la localidad 12 de diciembre.

Los militares fallecidos fueron identificados como Juan Razo Cosme, de 49 años, y Onésimo Chavarría López, de 44. El primero murió en el lugar del accidente; Chavarría López, quien conducía la unidad, fue trasladado al Hospital Regional de Cuencamé, donde falleció a causa de las lesiones.

Los cinco militares heridos recibieron atención médica.

La unidad siniestrada era una camioneta militar Humvee que circulaba como parte de un convoy de 10 vehículos, bajo el mando del mayor Fernando Felipe Cuadriello Cerqueda.