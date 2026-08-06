Volcán de Fuego reduce actividad eruptiva

El Volcán de Fuego, cuya fuerte erupción provocó la evacuación de más de mil 700 personas en Guatemala, redujo este miércoles su actividad y parece estar en calma, aunque persiste el riesgo de avalanchas de material ardiente, advirtieron expertos y autoridades de protección civil.

El volcán más activo de Centroamérica (a 35 km de la capital guatemalteca) empezó el lunes temprano una fase eruptiva y tuvo una fuerte expulsión de lava y grandes columnas de gases y ceniza en la noche y madrugada del martes.

“Se espera que la actividad eruptiva disminuya gradualmente” este miércoles, pero “no se descarta la posibilidad” de un descenso abrupto de “corrientes” de material ardiente acumulado durante la potente erupción, informó el Instituto de Vulcanología.

Esas avalanchas son “la mayor amenaza para las comunidades ubicadas en las cercanías” de las barrancas, principalmente del flanco suroeste, aseguró el organismo estatal.

La vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Valeria Urízar, aseguró a periodistas que algunos habitantes que estaban albergados empezaron a regresar a sus casas de forma “voluntaria”, pese a la advertencia de que el riesgo persiste.