Volver a conocernos: la Encuesta Intercensal 2025

Desde 1895, México ha construido una sólida tradición censal para conocer quiénes somos, cuántos somos y cómo vivimos. Estos ejercicios estadísticos ofrecen respuestas a estas interrogantes cada 10 años, pero la realidad cambia constantemente: las familias se transforman, las ciudades crecen, las personas migran y la población envejece. Por ello, la Encuesta Intercensal 2025 (EIC 2025) resulta fundamental.

Entre octubre y noviembre de 2025, más de 44 mil personas entrevistadoras recorrieron los 2 mil 458 municipios y alcaldías del país.

Visitaron 7.3 millones de viviendas y aplicaron un cuestionario de 101 preguntas para recopilar información sobre las condiciones de las viviendas, los hogares y las personas que los integran. El resultado es una valiosa radiografía de la sociedad mexicana.

La encuesta estimó una población de 130.9 millones de habitantes al 15 de octubre de 2025, cerca de cinco millones más que en 2020, con una tasa media anual de crecimiento de 0.7 %.

Más allá del crecimiento demográfico, la EIC 2025 confirma la continuidad del proceso de envejecimiento poblacional. Mientras la proporción de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años disminuyó de 25.2 % en 2020 a 21.6 % en 2025, la población de 60 años y más aumentó de 12.0 % a 14.7 %. Como resultado, la edad mediana pasó de 29 a 32 años en apenas un lustro.

La distribución territorial mantiene contrastes significativos. El Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz concentran una de cada cuatro personas residentes en el país, mientras que Campeche, Baja California Sur y Colima continúan siendo las entidades menos pobladas, con menos de un millón de habitantes cada una. En este contexto, resalta que 15 municipios del país superaron el millón de habitantes, mientras que 11 registraron menos de 250.

La EIC 2025 también actualiza el conocimiento sobre la diversidad cultural de México. Más de 7.4 millones de personas hablaban alguna lengua indígena; el náhuatl, maya, tseltal, tsotsil y mixteco fueron las más extendidas.

Asimismo, alrededor de 24 millones de personas se identificaron como indígenas y poco más de dos millones como afromexicanas o afrodescendientes.

Los resultados permiten observar cambios en la organización de los hogares. Los hogares unipersonales alcanzaron el 15 % del total, mientras que aumentó la proporción de personas solteras de 12 años y más, al pasar de 33.7 % a 36.2 % entre 2020 y 2025.

En contraste, el porcentaje de personas casadas descendió de 35.3 % a 31.8 %. Estos cambios reflejan una creciente diversidad en las formas de convivencia.

Las viviendas también muestran avances importantes. En 2025, 99.5 % contaba con energía eléctrica y 82.4 % disponía de agua entubada dentro de la vivienda.

Destaca especialmente la expansión de la conectividad digital: el acceso a internet pasó de 53.9 % de las viviendas en 2020 a 75.7 % en 2025.

Además, la encuesta proporciona información sobre fecundidad, migración, escolaridad, participación económica, condiciones laborales y discapacidad, entre muchos otros temas.

Más que una actualización estadística, la Encuesta Intercensal 2025 es una herramienta indispensable para comprender las transformaciones de la sociedad mexicana y contribuir a una mejor toma de decisiones públicas y privadas.