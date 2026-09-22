Volverán a analizar el caso de Rosendo Radilla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer lunes atraer un juicio relacionado con la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el contexto de la llamada “guerra sucia”.

De acuerdo con los ministros, este asunto permitirá definir los alcances de las obligaciones del Estado mexicano para buscar a Radilla, investigar su desaparición y garantizar los derechos a la verdad, justicia y a un recurso efectivo.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló en sesión del pleno que este caso reúne los requisitos de interés y trascendencia para sentar un precedente que equilibre la autonomía ministerial con el deber constitucional, así como con el deber interamericano a garantizar justicia.

Sin embargo, resaltó que un tribunal regional reconoció el 22 de junio de 2022 que continúan pendientes las medidas más sustantivas en este caso de desaparición forzada, como la investigación diligente, desde hace años, a la Fiscalía General de la República (FGR) se le ordenó buscar los restos del activista y omisiones que hoy reclaman familiares.

Por este caso, en 2009 y por primera ocasión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la desaparición y cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Según la CNDH, el caso Radilla es un referente en el derecho mexicano por establecer la obligación del Estado de adoptar estándares del derecho internacional en relación.

Ahora, la Suprema Corte podrá resolver si las omisiones atribuidas a diversas autoridades constituyen violaciones graves a derechos humanos.

Entre los temas a definir se encuentra la posibilidad de ordenar planes de búsqueda, diligencias de investigación y acciones de memoria, sin sustituir las atribuciones técnicas de las autoridades competentes.