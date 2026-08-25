Votación de candidaturas independientes es aplazada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó aplazar la votación sobre la reforma electoral de Michoacán. Este proyecto contempla limitar las candidaturas independientes.

Estaba previsto que el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García plantearía declarar infundadas la mayoría de las impugnaciones presentadas por Movimiento Ciudadano (MC).

En tanto, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, señaló que espera que los ministros actúen con justicia y equidad, sin limitar la candidatura independiente ni la organización ciudadana.

A las afueras del máximo yribunal del país manifestó que su lucha seguirá siendo social, con o sin cargo, y esperará la resolución para definir nuevas estrategias.

“Me informan los abogados que muy posiblemente, bueno, es casi en un 90 % que se baje el punto de acuerdo que es el de la reforma. Estaremos muy pendientes en estos días, de aquí al viernes”, enfatizó la alcaldesa.

Cuestionada qué opina del proyecto de los ministros, Grecia Quiroz señaló que ojalá lo estén valorando.

Enfatizó que es una limitante que le ponen a los ciudadanos y no a ella porque no está obsesionada con llegar al poder.

“Entonces si las condiciones no se prestan, no es algo que me quite el sueño o me quite mi tranquilidad. Estoy muy tranquila porque tengo mi conciencia limpia, porque el movimiento que encabezó Carlos Manzo y en el cual hay una continuidad conmigo, lo único que hemos querido hacer es que las cosas cambien en Uruapan”, aseveró.