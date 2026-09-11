Votan 3 ministras por cobrar ISR a las Afores heredadas

Con seis votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un blindaje a las Afores heredadas, con una jurisprudencia que establece que los recursos económicos entregados a la persona beneficiaria de un trabajador fallecido están exentos de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Situación

Giovanni Figueroa Mejía, ministro ponente, indicó que la cuenta individual de ahorro para el retiro pertenece a la persona trabajadora y se integra durante su vida con aportaciones vinculadas a su salario y a su régimen de seguridad social, por lo que puede equipararse materialmente a los legados.

Por ello, advirtió que gravar Afores heredadas podría generar una situación fiscal menos favorable a las personas beneficiarias del sistema de seguridad social por una causa vinculada al fallecimiento.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra fue una de las tres integrantes del pleno que se opuso a este proyecto porque, argumentó, las similitudes entre legatario y beneficiario no justifican que se reciba un mismo tratamiento fiscal.