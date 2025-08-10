Votan por ofrenda monumental para Día de Muertos

Por segundo día consecutivo, los capitalinos participaron en la elección de la ofrenda monumental que se montó en el zócalo por la celebración del Día de Muertos.

Se trata de la “Consulta ciudadana ofrenda monumental en el zócalo”, organizada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Las seis opciones para que la gente eligiera se instaló sobre la calle 20 de Noviembre, a unos metros del zócalo capitalino. Los asistentes pudieron decidir entre las propuestas “Los tronos donde se sientan los dioses”, “La gran Tenochtitlan: geometría de la memoria” y “El zócalo como el gran Tzompantli: 700 años de flores y fuego”.

Y también entre “El camino a Mictlán: El renacer Mexica”, “Los que aún caminan: 68 pueblos, un jardín vivo en la gran Tenochtitlan” y “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”.

A través de una boleta con las seis propuestas de ofrenda la gente depositó su voto en alguna de las dos urnas.

Incluso, para controlar la votación, personal colocó tinta indeleble en los pulgares de quienes votaron.

Ana, una joven que paseaba por el Centro Histórico, participó en la elección.

“Hubo una que me gustó más y pues voté por esa, y como me gusta mucho el Día de Muertos, ojalá y gane”, compartió la joven.

La “Consulta ciudadana ofrenda monumental en el zócalo” se instaló desde el viernes de esta semana y estará disponible hasta hoy domingo 10 de agosto.