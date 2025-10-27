Votarán 4 minutas del Paquete Económico

Esta semana se discutirán y votarán en el Senado las cuatro minutas que envió la Cámara de Diputados para expedir la Ley de Ingresos de la Federación; así como para reformar el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que forman parte del Paquete Económico 2026.

En redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que se tendrá otra semana intensa en la Cámara Alta, en la que entre otras actividades también se conmemorará el 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Castillo Juárez compartió algunos de los temas que incluirá la agenda semanal. En su mensaje, confirmó que entre martes y miércoles se analizarán y, en su caso, se aprobarán las cuatro minutas que el Senado recibió de la Cámara de Diputados sobre el Paquete Económico de 2026.

Se trata de los proyectos de decreto para reformar el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y el Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; así como el proyecto para expedir la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026.