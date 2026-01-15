Votarán resolución sobre poderes de guerra de Trump

Los senadores republicanos enfrentan una intensa presión del presidente Donald Trump para votar en contra de una resolución sobre poderes de guerra, cuyo objetivo es limitar la capacidad del presidente para llevar a cabo más acciones militares contra Venezuela.

Cinco senadores del Partido Republicano se unieron la semana pasada a los demócratas para impulsar la resolución, pero el mandatario ha arremetido contra los desertores mientras intenta evitar la aprobación del proyecto de ley. Los demócratas están forzando la votación después de que tropas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro en una sorpresiva redada nocturna a principios de este mes.

“Aquí tenemos uno de los ataques más exitosos de la historia y encuentran una manera de estar en contra. Es bastante asombroso. Y es una vergüenza”, dijo Trump el martes en un discurso en Michigan. También lanzó insultos a varios de los republicanos que impulsaron la legislación, tildando al senador Rand Paul de Kentucky de “perdedor total” y calificando como “desastres” a las senadoras Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine.

Trump expande sus ambiciones

Los recientes comentarios de Trump surgieron tras las llamadas telefónicas que sostuvo anteriormente con los senadores, que estos describieron como tensas. La furia contra ellos por parte del presidente subrayó la forma en que la votación sobre los poderes de guerra ha adquirido un nuevo significado político a medida que Trump expande sus ambiciones de política exterior en el hemisferio occidental.

Aun si es aprobada por el Senado, la legislación no tiene prácticamente ninguna posibilidad de convertirse en ley porque, al final, necesitaría ser firmada por el propio Trump. Pero representó una prueba de lealtad del Partido Republicano al presidente y un indicador de cuánta libertad está dispuesto a darle a Trump el Senado controlado por los republicanos para usar el ejército en el extranjero.

El senador republicano de Missouri Josh Hawley, que ayudó a impulsar la resolución de poderes de guerra la semana pasada, ha indicado que podría cambiar su posición.