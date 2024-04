Voy por la Presidencia, no por el 2º lugar

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC, acudió al ensayo previo al segundo debate. El Universal

Jorge Álvarez Máynez aseguró que en el segundo debate competirá por la Presidencia de México y no por el segundo lugar de la contienda, pues la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez “está liquidada” y la única opción para sacar a Morena del poder es Movimiento Ciudadano (MC).

“Más del 40 % de los mexicanos no han decidido su voto, pese a que a muchas encuestadoras o a los medios que las difunden les gusta distribuir a los indecisos; la inmensa mayoría de los mexicanos no ha decidido su voto y yo espero que este debate les sirva para decidirlo.

“Nosotros vamos para ganar la Presidencia y por supuesto que estoy convencido de que el primer debate nos ayudó a crecer, a demostrar las cosas que la inequidad en la contienda no nos permite y que en un debate como estamos los tres, como no hay edición, como no hay sesgos, pues nos permite que la gente compare, que nos vea, que nos evalúe. (…) La única candidatura que puede derrotar a Morena es la nuestra, la otra está liquidada”, dijo el abanderado naranja.

Explica foto con AMLO

El candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, se pronunció respecto a una foto antigua que circula en redes sociales, en la que sale él mucho más joven junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Siempre coincidí con él en muchas causas, y en algunas lo sigo haciendo”.

Tras la polémica generada en redes sociales por la imagen, el emecista acusó al PRI y al PAN de sacar a la luz dicha foto en pleno proceso electoral para desprestigiarlo. “Nuestro ascenso los lleva a querer desprestigiarme con esta foto, en la que están el actual presidente y el próximo”, aseguró.

Álvarez Máynez aclaró que dicha foto con López Obrador fue tomada hace más de 20 años en un acto político en Guerrero.

Por otra parte, el hombre que hizo tocamientos a una integrante del equipo de campaña de Jorge Álvarez Máynez durante su visita a la UAM de Xochimilco ya fue denunciado, según informó Laura Ballesteros, coordinadora de campaña de Máynez.