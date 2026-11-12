Vuelca pipa de gas LP en la vía México-Pachuca

Una pipa de gas licuado de petróleo (LP) de la empresa Metropolitano se volcó cuando circulaba sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia San Pedro Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, en dirección a la Ciudad de México. En el percance resultó resultó herido el conductor.

El siniestro provoca problemas al tránsito vehicular en esa área de la metrópoli.

Juan Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, informó que la unidad está cargada al 80 % de su capacidad.

Las autoridades se percataron del siniestro a través de las cámaras de videovigilancia del Centro de Mando, por lo que se activaron los servicios de emergencia.

Personal del Gobierno de Ecatepec no detectó fugas en las tuberías ni en el contenedor de la unidad.