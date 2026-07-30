Vuelca tráiler con sustancias químicas en autopista

La volcadura de un tráiler que transportaba sustancias químicas mantuvo el cierre parcial de la autopista México-Cuernavaca desde la madrugada de este miércoles, generando un severo congestionamiento vehicular y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 70 de la autopista, donde la pesada unidad terminó volcada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe), fue necesario implementar desvíos para mantener la circulación mientras se realizaban las maniobras de atención.

En dirección a la Ciudad de México, el tránsito estuvo desviado desde La Paloma de la Paz, mientras que a Cuernavaca los vehículos fueron canalizados a la altura del kilómetro 53, en el poblado de Tres Marías.

Sustancias peligrosas

La unidad transportaba ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y jabón líquido, sustancias que representan un riesgo para la salud en caso de exposición, especialmente por la posible liberación de vapores irritantes que pueden afectar las vías respiratorias.

Ante la emergencia, personal de Protección Civil, bomberos y equipos especializados acudieron al sitio para controlar la situación. Los rescatistas utilizaron material especial para encapsular las sustancias y evitar su derrame, reduciendo así el riesgo de contaminación y afectaciones para quienes transitaban por la zona.

A las 9:00 horas, el coordinador de Protección Civil en Morelos, Ubaldo González Carretes, informó que el retiro del tráiler y la limpieza de los químicos concluirían en tres horas, aproximadamente, y llamó a tomar vías alternas.