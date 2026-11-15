Vuelos a EE. UU. se regularizan en el AICM

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que se regularizan las operaciones de vuelos hacia ciudades de Estados Unidos (EE. UU.), tras las restricciones temporales para viajes aéreos desde y hacia ese país.

A través de su cuenta en X, el AICM recomendó a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos y mantenerse atentos a la información publicada en los canales oficiales.

Ayer sábado, unas 12 horas después de una inusual suspensión nacional de todo el tráfico aéreo comercial de EE. UU., el secretario de Transporte de ese país, Sean Duffy, afirmó que “es seguro” viajar en avión, pero advirtió sobre más cancelaciones y retrasos de vuelos.

Suspensión desata retrasos en SLP

Las afectaciones en la operación aérea estadounidense comenzaron a repercutir en los itinerarios del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, donde pasajeros enfrentan retrasos en vuelos nacionales e internacionales, una situación que podría ocasionar la pérdida de conexiones para quienes utilizan otras terminales del país para continuar sus viajes al extranjero.

Uno de los casos más notorios es el vuelo de Volaris, con destino a Puerto Vallarta, que acumuló más de cuatro horas de retraso, de acuerdo con el reporte señalado durante la jornada.

La demora evidencia que las afectaciones no se limitan a las rutas que conectan directamente con EE. UU., sino que también pueden alcanzar operaciones nacionales.

Los registros también identificaron demoras en el vuelo de Aeroméxico, con destino a Ciudad de México, durante el viernes 13 de noviembre, con una salida estimada 49 minutos después de su horario previsto.

Sin embargo, el mayor riesgo para los pasajeros no necesariamente está en el destino inmediato de sus vuelos, sino en las conexiones que tienen contratadas.

En México, la Agencia Federal de Aviación Civil reportó 193 vuelos modificados y 18 mil 02 pasajeros afectados por la contingencia, lo que refleja el alcance de las repercusiones en la conectividad aérea.

Caribe mexicano continúa con su actividad aérea

Por lo anterior, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que las operaciones aéreas se reanudan de forma paulatina.