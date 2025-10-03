Vuelve a retrasarse tren al AIFA, ahora hasta 2026

El tren suburbano que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará operando a inicios de 2026, de acuerdo con Maximiliano Zurita, director general de CAF México, empresa que trabaja en la construcción de este proyecto del Gobierno Federal.

La idea, dijo, es que los trabajos se cuenten prácticamente concluidos en diciembre, “así que podríamos estar pensando que por esas fechas se podría empezar a tener pruebas para operar y que enseguida pueda entrar el tren al aeropuerto”.

“Normalmente se lleva un poco más de un mes, pero estamos viendo la manera de recortar lo más que se pueda, evidentemente cuidando todos los aspectos de seguridad”, comentó en el marco de la vigésimo segunda edición del Expo Rail, organizado por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.

El ejecutivo explicó que las razones del retraso se fundamentan en los bloqueos sociales que ha tenido el proyecto, además de las obras complementarias.

Además, Zurita señaló que el proyecto va a enfrentar un sobrecosto, el cual no se ha determinado hasta el momento.

Retrasos

Este proyecto ferroviario también ha enfrentado retrasos como otras obras similares. Incluso en agosto pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que sería en diciembre de 2025 cuando se iba a inaugurar esta obra para conectar el aeropuerto que se inauguró en 2022.

No obstante, la obra ha enfrentado dificultades operativas en la construcción, ya que incluso su inauguración se esperaba en 2023 originalmente e iba a tener un costo de 25 mil millones de pesos.