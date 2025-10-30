Vuelve cese del fuego en Gaza

El ejército israelí restableció el cese del fuego en la Franja de Gaza tras una oleada de ataques que dejó más de 100 muertos en el enclave palestino, la ruptura más mortífera de la tregua vigente desde el 10 de octubre.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el alto el fuego se reanudó a las nueve horas locales después de que una operación militar alcanzara “decenas de objetivos terroristas en respuesta a violaciones de Hamás”.

“Como parte de los ataques, atacamos a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando en organizaciones que operan en la Franja de Gaza”, añadieron las FDI.

Según la Defensa Civil del enclave palestino, controlada por Hamás, las acciones israelíes causaron la muerte de “al menos 101” personas, entre ellas “35 niños y numerosas mujeres y ancianos”.

Al ser preguntado sobre las violaciones del alto el fuego, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Israel solo “reaccionó” ante la muerte de un soldado y aseguró que la tregua no corre peligro.