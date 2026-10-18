Vuelve Trump a criminalizar a inmigrantes

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, arremetió nuevamente contra los inmigrantes y las ciudades santuario advirtiendo a sus seguidores en Kentucky que los que cruzaron la frontera bajo el gobierno del demócrata Joe Biden eran “criminales” y personas con problemas mentales, que volverán al país si los republicanos pierden las elecciones de medio término.

Análisis electoral

Durante un extenso discurso en Kentucky, adonde viajó para respaldar a sus candidatos republicanos, el presidente de EE.UU. centró buena parte de su mensaje en advertir a los electores que una victoria demócrata en las elecciones de medio término supondría la llegada de más migrantes indocumentados y un aumento del costo de vida.

Entre los candidatos que apoya figuran el representante Andy Barr, que busca ocupar el escaño del senador Mitch McConnell, quien se retira, y Ed Gallrein, aspirante a la Cámara de Representantes por el cuarto distrito electoral.

Trump, recibido con entusiasmo por sus seguidores, que gritaban “USA”, volvió a prometer 5 mil dólares a los votantes si los republicanos revalidan su mayoría en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Durante su discurso, responsabilizó al último gobierno demócrata de la peor inflación en la historia de Estados Unidos, de los precios más altos de la energía y del mayor déficit comercial, además de asegurar que 25 millones de personas entraron al país a través de la frontera procedentes de distintas partes del mundo.

“Fue como una invasión militar y si ganan la elección de mitad de mandato lo volverán a hacer”, advirtió en el Truist Arena, en el campus de la Universidad del Norte de Kentucky, a los que pidió su voto “como si yo estuviera en la boleta” electoral, para impedir que eso vuelva a ocurrir.

El mandatario, que volvió a llamar “héroes” a los agentes migratorios que realizan los operativos, ha entrado de lleno en la campaña comicial en un intento de impedir que los republicanos pierdan el control de la Cámara y el Senado ante el avance de los candidatos demócratas.