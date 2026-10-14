Vuelve Trump a insinuar un tercer mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a alimentar las especulaciones sobre la posibilidad de buscar un tercer mandato en la Casa Blanca, pese a que la Constitución estadounidense prohíbe expresamente que una persona sea elegida presidente más de dos veces.

Durante un acto de campaña celebrado el lunes por la noche en Youngstown, Ohio, de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, el mandatario respondió a los seguidores que comenzaron a corear “Four more years” (Cuatro años más).

“Me encantaría hacerlo, voy a ser sincero”, afirmó Trump, antes de agregar: “Lo haría. Siempre lo haría”.

“Me encantaría presentarme, pero la ley es muy estricta al respecto”, afirmó entonces.

La cuestión gira en torno a la Enmienda 22 de la Constitución, ratificada en 1951, que establece que ninguna persona puede ser elegida para la presidencia más de dos veces.

La disposición fue aprobada después de que Franklin D. Roosevelt conquistara cuatro elecciones presidenciales consecutivas, en 1932, 1936, 1940 y 1944, rompiendo la tradición de dos mandatos inaugurada por George Washington.