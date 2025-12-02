Vuelven a aplazar la dictaminación de reforma

La Comisión de Puntos Constitucionales pospuso “hasta nuevo aviso” la reunión que tendría ayer lunes, para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional para empatar la revocación de mandato con la elección intermedia del 2027.

Esta es la segunda vez que se cancela la dictaminación del proyecto, a pesar de ser un tema “prioritario”, como lo definió el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el pasado 7 de noviembre.

El pasado 10 de noviembre se había agendado una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para avalar dicho dictamen, pero también fue suspendida de última hora.

“Es prioritario revisar y en su caso apoyar dos reformas constitucionales, la eliminación del fuero y la revocación de mandato. Para nosotros, el que los ciudadanos ejerzan la facultad de control sobre el presidente o la presidenta sí es prioridad”, dijo Monreal ese día.

La iniciativa fue presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), el pasado 18 de septiembre, y al día siguiente fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó que Morena busca que la presidenta Claudia Sheinbaum haga campaña en el 2027, junto con los candidatos guindas a diputados federales, gobernadores en 17 entidades y jueces.

Actualmente la Constitución establece que la revocación de mandato debe realizarse el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.