Vuelven a clases 182 mil alumnos tras lluvias

Para garantizar el derecho a la educación en las escuelas afectadas por las lluvias, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con las autoridades educativas de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, implementó una estrategia integral para restablecer las actividades presenciales en todos los planteles afectados por las inundaciones, aseguró el titular de la dependencia.

En un comunicado, la dependencia informó que 182 mil 610 alumnas y alumnos de 2 mil 442 planteles, desde preescolar hasta educación superior en los estados afectados, ya toman clases de manera presencial, en lugares seguros, sanitizados y aptos para que regresen a sus labores.

Agregó que 26 mil 105 estudiantes de 229 escuelas de educación básica, media superior y superior continúan sus clases en línea, con lo que se da continuidad a sus aprendizajes sin poner en riesgo su integridad.

Plan para regreso a clases

Precisó que el plan contempla tres etapas. En la primera se realiza el desazolve de coladeras, limpieza profunda de patios, salones y áreas comunes, así como la desinfección de tinacos y cisternas, con el objetivo de garantizar entornos saludables y seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente en zonas afectadas por las lluvias recientes.

Detalló que en la segunda etapa, ya en marcha, se lleva a cabo la reposición de mobiliario escolar, incluyendo computadoras, útiles, muebles de aula, material de laboratorio y equipos didácticos, con el propósito de restablecer plenamente las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.

Mientras que en la tercera etapa se atenderán las escuelas que presenten daños mayores, como la reparación o reconstrucción de bardas, reposición de techumbres o columnas colapsadas.

Aseguró para todos estos trabajos, opera el seguro institucional de Agroasemex, que asciende a 3 mil 200 millones de pesos, recursos que han permitido atender de manera oportuna los daños ocasionados en los planteles escolares de los estados afectados.

Enfatizó que la SEP y las autoridades educativas de las cinco entidades no han dejado de trabajar para que ningún plantel quede rezagado y para que todas las niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios.