Trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados volvieron a bloquear las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Señalaron que no han recibido respuesta de la Mesa Directiva a su petición de restituir el apoyo económico que les retiraron en abril de este año.

Un grupo de representantes está reunido con la Mesa Directiva, pero impiden la entrada y salida de personal de la Cámara Baja.

El pasado 4 de noviembre también bloquearon las instalaciones, y fueron recibidos por Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Mesa Directiva, con quien acordaron reunirse nuevamente el pasado 12 de noviembre; pero no recibieron respuesta.

En abril de 2026, la Cámara de Diputados le retiró el apoyo mensual a 535 jubilados sindicalizados, y ofreció un pago final que aceptaron 182 jubilados.

Desde entonces, a la fecha, se incorporaron 55 nuevos jubilados al padrón, y fallecieron ocho, por lo que solicitan se restituya el apoyo económico para 400 jubilados sindicalizados el próximo año.