Trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados volvieron a bloquear las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Señalaron que no han recibido respuesta de la Mesa Directiva a su petición de restituir el apoyo económico que les retiraron en abril de este año.
Un grupo de representantes está reunido con la Mesa Directiva, pero impiden la entrada y salida de personal de la Cámara Baja.
El pasado 4 de noviembre también bloquearon las instalaciones, y fueron recibidos por Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Mesa Directiva, con quien acordaron reunirse nuevamente el pasado 12 de noviembre; pero no recibieron respuesta.
En abril de 2026, la Cámara de Diputados le retiró el apoyo mensual a 535 jubilados sindicalizados, y ofreció un pago final que aceptaron 182 jubilados.
Desde entonces, a la fecha, se incorporaron 55 nuevos jubilados al padrón, y fallecieron ocho, por lo que solicitan se restituya el apoyo económico para 400 jubilados sindicalizados el próximo año.