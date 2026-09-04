Vulnerables ante la violencia en Zacatecas

Luego de que en julio pasado aparecieron 10 cuerpos colgados —algunos de ellos funcionarios— en diferentes puntos de la entidad, y en días pasados un coche bomba explotó en Ojocaliente, el senador de Morena, Saúl Monreal, lamentó que los municipios quedan vulnerables en medio de la violencia.

En la ciudad de Zacatecas, en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado el próximo viernes, el legislador llamó a blindar las elecciones del próximo año y a las personas candidatas.

Al referir que el estado es “clave” para el crimen organizado y “paso estratégico” de droga para el norte, reconoció que las autoridades estatales han hecho su trabajo.

“Llega el momento que quien queda en medio son los municipios, y los municipios —yo lo he dicho, yo fui presidente municipal de Fresnillo—, es la autoridad más vulnerable en este momento porque los municipios no cuentan, de entrada, ni con los elementos suficientes, pero además no es ni facultad del municipio combatir la delincuencia organizada, es fuero federal, delitos federales”, explicó.

“Pero además no hay capacidad de los municipios (...). A veces son rehenes de la delincuencia organizada y cuando menos encuentras, ya están entre las corporaciones, es parte del juego que tienen, no nada más en Zacatecas, en todo el país (...). La clave es la coordinación en los tres niveles”, dijo.

El senador indicó que un “error” de las autoridades locales es que no informan lo que pasa en cada uno de los municipios: “Hago un llamado al gobierno federal, al gobierno estatal, porque si no al rato te haces hasta cómplice y en Zacatecas muchos municipios por temor, por cuidar a su familia, por no tener algún problema, mejor se quedan callados”.

Tras la explosión del coche bomba, Monreal declaró que hay varias regiones claves y este municipio colinda con Aguascalientes “estratégicamente es clave para la delincuencia”.