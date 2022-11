Biden: Los votantes quieren preservar la democracia

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agradeció la tarde de este miércoles a los ciudadanos estadounidenses que salieron a votar en las elecciones intermedias, para mantener la lucha contra el cambio climático y el tráfico de armas; “los votantes han hablado y quieren preservar la democracia, la marea roja no ocurrió”, dijo.

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario reconoció que muchos votantes están frustrados. “Han sido dos años difíciles”, dijo, aludiendo a la pandemia. Sin embargo, defendió las labores realizadas por su administración en temas de la pandemia, inflación e inversiones.

Asimismo, admitió que es difícil que los estadounidenses vean esos avances en sus vidas diarias, pero insiste en que se han dado los pasos en el camino correcto.

Según CNN news, hasta el momento, en el Senado de los Estados Unidos, los republicanos han ganado 48 escaños sobre 46 de los demócratas, mientras que en la Cámara de Representantes, republicanos se llevaron 204 escaños sobre 187 por parte de los demócratas, así como 24 escaños sobre 22 de los demócratas.

El mandatario señaló que pese a los resultados de las elecciones, está preparado para trabajar con sus colegas republicanos, pero aseguró que no aceptará apoyar a los republicanos que vayan en contra de la lucha contra el cambio climático, o que quieran subir las cuotas para el tema de la atención médica, “eso no está sobre la mesa y no lo apoyaré”, indicó.

Por otra parte, el presidente recalcó que pese a que los demócratas han perdido pocos escaños y aún tienen posibilidades de retener la Cámara Baja, así como el Congreso.

“No habrá ola roja, y siempre habrá figuras que entiendan y con las que se pueda hablar para sacar adelante las cosas”.

Biden se presentará a la reelección de 2024

Además, reiteró este miércoles su intención de presentarse a la reelección en 2024, aunque no hará un anuncio oficial hasta principios del próximo año, y señaló que hará todo lo posible para garantizar que su predecesor Donald Trump (2017-2021) no regrese a la Casa Blanca.

El mandatario indicó que pretende volver a presentarse de nuevo: “Esa ha sido nuestra intención, independientemente del resultado de estas elecciones” de medio mandato, apuntó.

Candidatos de origen mexicano, con resultados mixtos

En las elecciones de medio término en Estados Unidos contendieron varios aspirantes de origen mexicano, tanto por el bando demócrata como por el republicano. Hasta ahora parece irles mejor a los demócratas. Son casos como el de Alex Padilla, en California; Yadira Caraveo y Andrea Salinas salieron victoriosas en Colorado y Oregon.

Padilla hizo historia al convertirse en el primer latino elegido al Senado de Estados Unidos por el estado de California con 59 % de los votos, frente a 41 % de su rival republicano, Mark Meuser. Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos, asumió el cargo de senador en enero de 2021, tras ser nombrado por el gobernador de California, Gavin Newsom, para reemplazar en la Cámara Alta del país a Kamala Harris, cuando asumió la vicepresidencia del país.

En Colorado, la demócrata Yadira Caraveo, pediatra hija de migrantes mexicanos, va a la delantera para representar al Distrito 8. De confirmarse la tendencia, será la primera latina del estado en llegar al Congreso.

También Andrea Salinas, hija de un inmigrante mexicano que trabajó en el campo y sirvió en Vietnam para convertirse en ciudadano estadounidense, tiene buenas probabilidades de convertirse en la primera latina electa por el estado para el Congreso.

Una de las elecciones más polémicas es quizá la de Anna Paulina Luna, quien ganó el Distrito 13 de Florida, que arrebató a los demócratas y se convierte en la primera mujer mexicano-estadounidense del estado en el Congreso.

Representante fue reelegido pese a que murió hace un mes

Por otra parte, un representante del estado de Pensilvania fue reelegido el martes con una mayoría aplastante, según cifras provisionales publicadas por medios locales estadounidenses, pese a que el candidato murió hace un mes a causa de un cáncer.

Se trata del demócrata Tony DeLuca, fallecido por las complicaciones de un linfoma a los 85 años, el 9 de octubre pasado, cuando ya era demasiado tarde para modificar las papeletas electorales.

El legislador local, que se presentaba desde hace 20 años por la circunscripción 32 de Pensilvania, de los alrededores de Pittsburgh, en la cámara baja de ese estado, fue reelegido con un 86 % de los votos tras el conteo del 98 % de los sufragios.