El llamado a la manifestación de Unidos para mejorar, conocida como “Marea Rosa”, se llevará a cabo el próximo 19 de mayo, teniendo como principales oradores a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y a Santiago Taboada, candidato por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por la oposición.

Recalcaron que harán un llamado a realizar un compromiso con los candidatos de la oposición para acabar con el partido del oficialismo.

Explicaron que dicha manifestación es para realizar el voto útil, que sea por la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, y el candidato por la Ciudad de México, Santiago Taboada, por la coalición Fuerza y Corazón por México, como también el voto cruzado.

Además, reiteraron que no pedirán que decline el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC).

“Movimiento Ciudadano no le va a ganar al oficialismo, no está en la mira para nosotros. De nuestra parte, no hacemos llamado a que decline”, explicaron.