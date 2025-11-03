Xi Jinping conoce las consecuencias de invadir Taiwán

El presidente Donald Trump dijo que su par chino, Xi Jinping, entiende las consecuencias de invadir Taiwán, aunque se negó a decir específicamente si Estados Unidos defendería la isla, según un extracto de una entrevista que CBS News transmitiría el domingo.

Trump afirmó que Taiwán “ni siquiera se mencionó” en sus conversaciones con su par chino el jueves pasado en Corea del Sur, el primer encuentro cara a cara entre ambos líderes en seis años.

Cuando se le preguntó si ordenaría a las fuerzas estadounidenses intervenir si China actuara militarmente contra Taiwán, Trump expresó: “Lo descubrirán si sucede, y él entiende la respuesta a eso”.

Agregó que los líderes de China “conocen las consecuencias”. Se negó, sin embargo, a dar más precisiones. “No puedo revelar mis secretos”, dijo durante la entrevista, realizada el viernes en su residencia de Mar-a-Lago.

Según afirmó, Xi y sus allegados dijeron: “Jamás haríamos nada mientras Trump sea presidente, porque conocemos las consecuencias”.